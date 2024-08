Ein ruhiges Gespräch mit Sabine Legat ist am Freitagvormittag unmöglich. Die Klagenfurterin ist gefragt, einerseits bei ihren helfenden Freundinnen, viel mehr noch bei ihren Kunden, die sie an ihrem Flohmarktstand begrüßen darf. Die Ecke Karfreitstraße/Lidmanskygasse nennt sie zwei Tage lang ihr Eigen. Hier nimmt sie am Flohmarkt, der im Zuge des Altstadtzaubers stattfindet, teil. Und das schon seit 25 Jahren.