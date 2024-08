Die Stadtrichter regieren wieder ganz Klagenfurt. Donnerstagabend erfolgt der Beginn des 28. Klagenfurter Altstadtzaubers, der über zwei Tage lang die Stadt in den Ausnahmezustand versetzt. Was es heuer zu sehen und erleben gibt, wie das Wetter wird und was sonst noch alles am Altstadtzauber passiert, lesen Sie hier. Das Team der Kleinen Zeitung Klagenfurt berichtet live.