SPÖ-Stadtparteichef Philip Kucher schraubte die Erwartungen in die Höhe. Überraschend und richtig cool sei der Wahlvorschlag, den er am Montagabend, 24. Juni, dem Stadtparteivorstand unterbreiten werde. Über das Wochenende wurde an der Neuaufstellung gefeilt. Vizebürgermeister und damit Nachfolger von Philipp Liesnig wird Kabeg Zentralbetriebsrat und AK-Vizepräsident Ronald Rabitsch (41). Die Wahl erfolgte laut SPÖ einstimmig und im Beisein von Kucher und SPÖ-Landeshauptmann Peter Kaiser. Die offizielle Angelobung findet in der kommenden Woche im Gemeinderat statt.