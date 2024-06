Klagenfurts Vizebürgermeister Philipp Liesnig (SPÖ) hat Konsequenzen aus der Chat-Affäre gezogen. In einer persönlichen Erklärung von Freitagvormittag, 21. Juni, erklärte er seinen Rücktritt: „Mein Beitrag, den ich in diesem Moment also leisten kann und werde, ist, den Weg freizumachen“, wird Liesnig darin zitiert.