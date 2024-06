Jetzt geht es Schlag auf Schlag, oder besser gesagt Schlager auf Schlager. Die Klagenfurter Sängerin Meli Stein war erst vor kurzem in Bad Tölz bei der Sendung „FOLX TV“ zu Gast. Nun hat sie eine Einladung von Stefan Mross in die Show „Immer wieder sonntags“ bekommen. Ab 16. Juni ab 10 Uhr ist Stein - wenn sie von den Zuschauern weitergewählt wird - jeden Sonntag live mit dabei im Europapark bei der SWR-Unterhaltungsshow im Ersten (ARD).

Ab 16. Juni ist Meli Stein in der ARD zu sehen © KK

Im August 2021 startete Meli Stein ihre Karriere mit dem Song „Frei sein“, dieses Lied darf sie auch bei Stefan Mross präsentieren. Gerade erst hat sie ihre neueste Single (Cover) „Die Rose vom Wörthersee“ herausgebracht. Die Single hat bereits über 150.000 Streams allein nur auf TikTok. Am 20. Juli darf Meli Stein auch mit DJ Ötzi und Chris Steger in Pöllauberg in der Steiermark auf der Bühne stehen.

Übrigens: Bei „Immer wieder sonntags“ wird auch ein kurzes Video von ihrer Heimat Klagenfurt am Wörthersee zu sehen sein. „Wenn mich jemand unterstützen möchte, kann er das tun, indem man jeden Sonntag um 10 Uhr ARD einschaltet und für mich votet“, rührt die Klagenfurterin die Werbetrommel.