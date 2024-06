Bestürzung und tiefe Trauer in der Familie der Kärntner Sozialdemokraten und in der Gemeinde Ebenthal. In der Nacht auf Donnerstag ist Alexander Kraßnitzer, Erster Vizebürgermeister der Gemeinde Ebenthal, im 58. Lebensjahr im Klinikum Klagenfurt verstorben. „Für uns ist das ein sehr schwerer Verlust, unsere Gedanken sind bei seiner Familie“, sagt der auch persönlich sehr getroffene Ebenthaler Bürgermeister Christian Orasch.

„Vorbildlich engagiert“

Alexander Kraßnitzer war langjähriger SPÖ-Gemeindeparteiobmann, aktuell bekleidete er die Funktionen des Sektionsobmanns der SPÖ Ebenthal und des Fraktionssprechers der Sozialdemokraten im Gemeinderat. „Alexander engagierte sich vorbildlich und solidarisch-sozialistisch für eine Gesellschaft, in der jeder Mensch gleiche Chancen und ein gleiches Maß an politischer Freiheit und Wohlfahrt genießt“, heißt es in einer ersten Stellungnahme der SPÖ Ebenthal. Die SPÖ-Familie werde Alexander Kraßnitzer stets ein ehrendes Andenken bewahren, „unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme gilt seiner Familie“.

Auch Landeshauptmann Peter Kaiser kondoliert mit einem „letzten Freundschaft“.

Wann Alexander Kraßnitzer verabschiedet wird und seinen letzten irdischen Weg antritt, das wird erst bekanntgegeben.