Dem letzten klassischen Kaffeehaus in der Kärntner Landeshauptstadt, der Konditorei Hutter am Alten Platz droht nun wohl endgültig das Aus. Seit Ende April hat das Lokal bereits geschlossen, nachdem Markus Pichler und dessen Ehefrau Kim-Jana beschlossen haben, andere berufliche Wege zu beschreiten und einen persönlichen Schlussstrich unter das Kapitel ziehen. Nach wie vor wird allerdings intensiv ein Nachfolger gesucht. „Es wäre sehr schade, wenn dieses traditionsreiche Kaffeehaus von der Bildfläche verschwinden würde“, erklärt Dietmar Pichler, der im Jahr 2018 die Konditorei übernommen hat und drei Jahre später an seinen Sohn übergab.