In Kärnten gibt es vier Carla Shops der Caritas – zwei in Villach und jeweils einen in Klagenfurt und Klein St. Paul. Zu kaufen gibt es Kleider, aber auch Bücher, Spielzeug und Haushaltswaren. Vorrangig sollen bedürftige Menschen unterstützt werden. Bereits zu ihrer Gründung vor vier Jahrzehnten nahmen die Carla Shops zudem eine Vorreiterrolle in Sachen Nachhaltigkeit und sozialer Verantwortung ein. Was damals begonnen wurde, ist heute Trend. Inspiriert von der Vision des damaligen Caritasdirektors Viktor Omelko, der einst feststellte: „Die einen haben zu viel von etwas, die anderen brauchen das“, etablierte sich der Carla Shop als ein Ort des Ausgleichs und der Solidarität.

Ursprünglich als eine Art „Umschlagplatz“ konzipiert, um überschüssige Güter sinnvoll zu verteilen, haben sich die Carla Shops zu besonderen Orten entwickelt, die neben der Versorgung von Armutsbetroffenen und der Möglichkeit zum günstigen und nachhaltigen Einkauf für alle auch Treffpunkt für Second-Hand-Fans sind. Zusätzlich wurden seit einigen Jahren Beschäftigungsmöglichkeiten im Rahmen eines gemeinnützigen Beschäftigungsprojektes geschaffen, um arbeitslose Menschen auf ihrem Weg zurück in den Arbeitsmarkt zu begleiten. „Jede und jeder kann mit einer Sachspende oder einem Einkauf einen wertvollen Beitrag leisten. Viele bringen Kleidungsstücke und nehmen auch gleich wieder etwas mit – das ist sozial und nachhaltig. Unsere Aktionswoche feiert 40 Jahre Unterstützung für Menschen in Not und 40 Jahre öko-soziale Kreislaufwirtschaft. Beides gehört zur DNA der Caritas Kärnten“, betont Caritasdirektor Ernst Sandriesser.

Der Carla Shop war seiner Zeit voraus und dient nicht nur als eine Anlaufstelle für nachhaltige Einkäufe, sondern nach wie vor als ein wichtiger Versorger, wenn Familien in Not geraten oder auch in Katastrophensituationen. Die bevorstehende Aktionswoche biete den Kunden die Möglichkeit, diese langjährige Mission zu unterstützen und gleichzeitig von attraktiven Angeboten zu profitieren.

Die Aktionswoche im Rahmen des 40-jährigen Jubiläums der Carla Shops findet vom 13. Mai bis 17. Mai an allen vier Standorten statt.