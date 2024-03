Theoretisch könnte man alle Einwohner des Bezirks Völkermarkt in der Landeshauptstadt unterbringen – ohne eine einzige Wohnung bauen zu müssen. Laut der jüngsten Erhebung der Statistik Austria gibt es in Klagenfurt 8278 Wohnungen ohne Wohnsitzmeldung und 2286 Wohnungen mit Nebenwohnsitzmeldung. Macht 10.564 Wohnungen – eine für fast jeden der rund 11.000 Völkermarkter. Wohnungen mit Hauptwohnsitzmeldungen gibt es 52.643 in der Landeshauptstadt. Laut Stadtplanungsreferentin Constance Mochar (SPÖ) decken sich diese Zahlen mit „einer Messung der Stadtwerke, die 89.000 Stromzähler ausgewertet hat und zum Ergebnis kam, dass 10.000 bis 12.000 Zähler keinen oder nur einen marginalen Stromverbrauch aufweisen“.