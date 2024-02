Seit 2003 gibt es das Klagenfurter Fundamt als eigenständiges Büro. Zuletzt sorgten zwei „abgegebene“ Boote - ein rotes Ruderboot und ein Segelboot, das bereits seit August des Vorjahres an der Schiffsanlegestelle Loretto am Lendkanal vor Anker liegt - für jede Menge Gesprächsstoff. Jetzt dürfte die Sache aber geklärt sein, beide Boote können in Kürze ihren Besitzern übergeben werden. Zwei Personen meldeten sich, nachdem sie den Aufruf in den Medien gelesen haben.