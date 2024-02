Marc Wohlfahrt ist in der heimischen Friseurszene kein Unbekannter. Seine Lehre absolvierte der Klagenfurter beim ehemaligen Innungsmeister Freddy Bein in St. Veit. Danach ging er 13 Jahre im Friseursalon „Kuss & Kuss“ den Kunden kunstvoll an die Haare. Seit nunmehr drei Jahren betreibt der junge Familienvater seinen eigenen Laden in Niederdorf bei Klagenfurt. Jetzt erfindet sich der 38-Jährige neu.

Wohlfahrt war schon länger auf der Suche nach einer passenden Immobilie. „Ich wollte mich vergrößern und moderner werden“, erklärt der Friseurmeister, der mittlerweile auch seine eigene Kosmetiklinie hat. Auch die Lage und damit die schwächere Kundenfrequenz waren Gründe für das wirtschaftliche „Umstyling“. Im multifunktionalen Bauprojekt in der Miegererstraße 25 in Ebenthal wurde er schließlich fündig. Auf rund 70 Quadratmetern wird Wohlfahrt in Zukunft waschen, schneiden, färben und föhnen - unter dem Namen „Demar“. Dafür stehen ihm eine Doppelwaschanlage (mit Massagestuhl) und sechs Arbeitsplätze zur Verfügung. Ihm zur Hand gehen wird seine Frau Denise. Sie hat das Handwerk beim Friseur Klier in Klagenfurt erlernt, arbeitete dann auf Saison in St. Anton am Arlberg und machte sich schließlich vor 15 Jahren selbstständig. Zwei Angestellte werden künftig das Team von Marc Wohlfahrt vervollständigen.

Neu ist nicht nur die Location, neu ist auch der Name. „,Demar‘ ist zum einen ein Wortspiel aus unseren Vornamen, zum anderen lieben wir das Wasser, also das Meer und ,Demar`bedeutet auf Portugiesisch: das Meer“, erzählt Marc Wohlfahrt. Vor wenigen Tagen kehrten er und seine Frau aus London zurück, dort ließ sich das Paar von den neuesten Haar-Trends inspirieren.