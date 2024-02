Bei den zehn Freiwilligen Feuerwehren in der Stadt Klagenfurt schrillen die Alarmglocken, denn die Zustände in den Rüsthäusern sind teils katastrophal. In St. Martin machte sich an den Wänden Schimmel breit, in den meisten Häusern fehlen getrennte Umkleide- und Sanitärbereiche für Frauen und Männer. Zustände, die alles andere als zeitgemäß sind, wie einige Kommandanten kürzlich der Kleinen Zeitung schilderten.