Geht es nach Stadträtin Sandra Wassermann (FPÖ), dann ist bei den Freiwilligen Feuerwehren im Klagenfurter Stadtgebiet Feuer am Dach. Zumindest, was die Infrastruktur betrifft. „Hier wurde strukturell in den vergangenen Jahren vieles verschlafen“, erklärte Wassermann bei der jüngsten Gemeinderatssitzung.