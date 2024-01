Zuerst nahmen Lehrer, Schüler und andere Betreuungspersonen im Gebäude der Volksschule Maria Rain, im angrenzenden Hort und im Kindergarten unangenehmen, sprich leicht modrigen Geruch wahr. Dann der Schock: Die Wände des Horts waren regelrecht von Schimmel befallen. Die Verantwortlichen reagierten prompt und sperrten die betroffenen Räumlichkeiten, also jene des Horts, der Ganztagesschule (kurz GTS) und des Kindergartens. Diese Maßnahme sei zwingend notwendig gewesen, denn, so steht es in einem Sitzungsprotokoll vom 10. Jänner, war doch aufgrund des massiven Schimmelbefalls von einer Gesundheitsgefährdung der Kinder und des Personals auszugehen.