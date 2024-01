Lange wurde über eine mögliche, dauerhafte Schließung des Kulinariums „Das Hobisch“ in Tultschnig spekuliert. Jetzt ist es offiziell: Das Restaurant im Norden der Landeshauptstadt, das erst im Vorjahr von „Gault & Millau“-Guide mit einer Haube und 11,5 (von möglichen 20) Punkten bedacht wurde, hat seine Pfoten geschlossen. Auf Facebook verkündet Besitzer Gerhard Hudej: „Liebe Gäste. Mit Bedauern müssen wir euch mitteilen, dass ,Das Hobisch` geschlossen bleibt. Wir schätzen die Unterstützung und die schönen Momente, die wir mit euch erleben durften. Vielen Dank für eure Treue und euer Verständnis!“ Was mit dem Haus, das Hudej vor wenigen Jahren großzügig umgebaut hat und in dem auch mehrere Gästezimmer untergebracht sind, passiert, steht noch nicht fest. Hudej war für eine Stellungnahme nicht erreichbar. Bereits seit Mitte Dezember hat das Lokal geschlossen, damals gab man gesundheitliche Probleme als Grund für die plötzliche Schließung an.