Egal ob Vodka, Ajvar, „Argeta“-Pasteten oder polnische Bockwurst - im neu eröffneten Mix Markt in der Pischeldorfer Straße 142 in Klagenfurt finden Kunden seit 1. Dezember ein breites Sortiment an slawischen Lebensmittel, sowie polnische, rumänische, balkanische und baltische Spezialitäten. „Seit 1997 verkaufen Mix Märkte osteuropäisches Ethno-Food und die Kette nimmt in diesem Segment europaweit eine der führenden Positionen ein. Mittlerweile ist Mix Markt mit 351 Märkten in Europa vertreten“, heißt es auf der Homepage des Unternehmens. Mittlerweile gibt es eigene Mix-Markt-Fanartikel, wie Schildkappen und Kochbücher.

Alter Standort geschlossen

In Österreich ist das Unternehmen, das in Oerlinghausen im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen gegründet wurde, mit acht Filialen vertreten. Die Klagenfurter Filiale ist die einzige in Kärnten. Ursprünglich war sie in der Waidmannsdorferstraße 79 angesiedelt, mit dem Standort war man offensichtlich nicht zufrieden. Nur etwas mehr als ein Jahr nach der Eröffnung erfolgte der Umzug in die Pischeldorfer Straße.

Der Markt hat von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 18 Uhr geöffnet.