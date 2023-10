ubiläumsstimmung im Hause Danesh Teppiche. Das Klagenfurter Traditionsunternehmen, das bereits in dritter Generation von Anja und Kurosh Danesh geführt wird, durfte dieser Tage auf eine 55-jährige Firmengeschichte zurückblicken und nahm dies zum Anlass, die Oriental Superstars 3.0 Ausstellung im beeindruckenden Ambiente des Hotels Schloss Seefels in Pörtschach zu präsentieren. Die Ausstellung bot den Gästen eine Auswahl an modernen, antiken und klassischen Teppichen - von zeitgenössischen Designs bis hin zu kunstvoll gefertigten antiken Schätzen.

Die Veranstaltung war auch für Gourmets ein Genuss. Schloss Seefels-Küchenchef Richard Hessl zauberte kulinarische Köstlichkeiten. Die perfekte Weinbegleitung durfte auch nicht fehlen, diese lag in den Händen von Sommelier Johannes Doujak. Höhepunkt der Ausstellung war die Kooperation mit dem weltbekannten Designer Jürgen Dahlmanns. Seine Designs ergänzten die Teppiche von Danesh Teppiche und verliehen der Ausstellung einen Hauch von Luxus und Raffinesse. Darüber hinaus konnte man Teppiche aus dem Hause Mirzai bewundern, einem traditionsreichen Unternehmen aus Persien.