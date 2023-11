Diesen August werden die Bewohner von Poppichl noch lange in Erinnerung behalten. Die starken Regenfälle brachten die Glan zum Überlaufen - der recht schmale Fluss wurde um ein Vielfaches breiter und flutete ganze Häuser und Grundstücke in der Ortschaft in der Gemeinde Maria Saal. Familien aus sieben Häusern wurden evakuiert, konnten und durften ihr Zuhause tagelang nicht betreten.