Der Stadt Klagenfurt ging es schon einmal besser. Speziell bei den Finanzen schlagen die zuständigen Abteilungsleiter Alarm. Geht es in dieser Tonart weiter, drohe der Stadt die Zahlungsunfähigkeit im Jahr 2025, heißt es in einem internen Schreiben im Magistrat, die Kleine Zeitung berichtete exklusiv. In jenem Schreiben fordern die Abteilungen Finanzen und Rechnungswesen den Stopp mehrerer Großprojekte, darunter auch den Bau des neuen Hallenbades. Ein Budget für das kommende Jahr ist mehr als nur fraglich.