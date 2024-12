Zwölf Konzerte bieten im Advent wieder Chormusik vom Feinsten. Seit 21 Jahren gibt es den „Stillen Advent“ zugunsten von „Kärntner in Not“ jeden Freitag an den Adventwochenenden im Landhaushof in Klagenfurt bei freiem Eintritt. So wird der Finanzchor Villach und der Singkreis Köttmannsdorf, begleitet vom Carinthia Brass Quartett, den Veranstaltungsreigen in der Landeshauptstadt am 6. Dezember einleiten. Heute gibt es bereits ein Konzert des Vokalensembles Kärnten und der Sängerrunde Wabelsdorf in der Stadtpfarrkirche Völkermarkt (16 Uhr/ Karten an der Abendkassa).

Ein Teil des Erlöses der Auftritte in den Regionen geht an „Kärntner in Not“, wer will kann auch direkt bei allen Veranstaltungen spenden. Den Auftakt der Konzertreihe gab es gestern in Villach, den Auftritt von „Die Rosentaler“ kann man in der Stadtpfarrkirche Spittal am 22. Dezember nachholen.

Ermöglicht wird der Einsatz der 22 Chöre, programmiert von Volkskultur-Urgestein Richi Di Bernardo, durch Sponsoren, die teils von Beginn an dabei sind: Gesa Transportsysteme, Donau Versicherung, Volksbank Kärnten, Abteilung Volkskultur des Landes, Tourismus Klagenfurt. Beim Fototermin setzten Michael Riegler, Renate Sandhofer, Adolf Kulterer, Landeshauptmann Peter Kaiser, Jürgen Rotschnik, Susanne Koschier, Richi Di Bernardo, Gerhard Sandhofer, Roland Hösel, Barbara Schweiger, Wolfgang Fercher und Wolfgang König ein Zeichen der Stille, um der Dringlichkeit der Spendenfreude Gehör zu verschaffen (von links nach rechts).

Alle Infos: www. volkskult.at