Wer mit der Familie einen Ausflug plant, sucht oft im Internet nach der passenden Destination. Die Plattform "familienausflug.info" ist eine der bekannteren Adressen dafür. Roland Bamberger hat die Seite vor fünf Jahren ins Leben gerufen: "Wir haben 2018 mit ein paar Hundert Attraktionen ganz klein angefangen und sind mittlerweile bei über 12.000 Familienausflugszielen in Österreich, Deutschland, Südtirol und der Schweiz angelangt", freut er sich über die gute Resonanz auf sein Portal.

Jährlich werden außerdem anhand von Suchanfragen und Seitenaufrufen die meistbesuchten Ausflugsziele in den Sommermonaten ermittelt. Ein Kärntner Ausflugsziel landete unter den Top zehn, nämlich der Familywald am Ossiacher See. Die Holz-Erlebniswelt bietet ein Rundum-Abenteuer für Groß und Klein. Kletterwald, Flyline, Streichelzoo, Café und Spaziergang in luftigen Höhen sind einige der Attraktionen, die es dort gibt.

Laut der Analyse des Portals ist der Familywald das beliebteste Ausflugsziel Kärntens. Besonders im Sommer ist das Ausflugsziel bei Familien gefragt. Diese Auszeichnung konnte sich der Familywald übrigens auch im Vorjahr schnappen.

Erstellt wurde die Reihung für den Zeitraum vom 1. Juni bis Ende August. Gästebewertungen flossen ebenfalls in die Erhebung ein. Auf dem Portal finden sich Familienausflugsziele in Österreich, Südtirol, in der Schweiz und in Deutschland.