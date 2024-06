Der Award der beliebtesten Ausflugsziele für Familien wurde in diesem Jahr zum vierten Mal vergeben. Basis der Auswertung waren 15 Millionen Bewertungen, die von großen Portalen wie Google und Facebook stammen, aber auch von Familien auf "familienausflug.info" abgegeben wurden.

Unter einer Auswahl von 13.000 Orten setzte sich in Kärnten das Museum in St. Veit wieder an die Spitze. Das Museum hat bis 31. Oktober für geschichtsinteressierte Besucherinnen und Besucher seine Türen geöffnet. Zu sehen gibt es in den drei thematisch unterteilten Stockwerken so einiges: eine einzigartige Sammlung zur Geschichte der Eisenbahn, eine Sammlung mit Schwerpunkt zu Motorisierung und Gendarmerie und eine zu Post- und Fernmeldewesen und auch die Stadtgeschichte.

Weitere Mittelkärntner Ausflugsziele in der Wertung

Der Reptilienzoo Nockalm in Patergassen konnte sich verbessern und landete kärntenweit auf Platz 2. Damit wurde der Familywald in Ossiach überholt, der sich in diesem Jahr über den dritten Platz freuen kann. Auch der Kletterwald Ossiacher See (6) und die Ossiachersee Schifffahrt (9) schafften es in die Top Ten der beliebtesten Ausflugsziele für Familien.