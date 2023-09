Dutzende Köchinnen und Köche aus den unterschiedlichsten Ländern bieten am Freitag, am Samstag und am Sonntag im Rahmen des "European Street Food Festivals" ihre Speisen in Feldkirchen an. "Bereits zum dritten Mal verwandelt sich der Parkplatz des Amthof zur großen Genussmeile des internationalen Straßenessens", teilt die Organisatoren mit. Der Street Food Market in der Tiebelstadt gehöre schon zu den Highlights der von Stadt zu Stadt führenden Tour.