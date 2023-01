Sechs Sternsingergruppen und insgesamt 24 Kinder waren in diesem Jahr in der Pfarre Radweg in Feldkirchen unterwegs um die frohe Botschaft zu überbringen. Drei Personen stechen hervor. Larissa (9), Emanuel (12) und Marianne (40) Zeloth. Die Mutter und ihre beiden Kinder bringen schon seit einigen Jahren den Brauch von Haus zu Haus. Schon als Jugendliche war Zeloth Sternsinger. "Ich fand diesen Brauch damals schon sehr schön und habe es sehr genossen." In Radweg gibt es auch eine Sternsingergruppe mit Erwachsenen. "Nicht nur die Kinder sind bei uns gefragt, sondern auch die Erwachsenen, deshalb wechseln jedes Jahr die Routen", erklärt Zeloth, die auch Pfarrgemeinderätin ist.