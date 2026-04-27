„Mir ist durchaus bewusst, dass man nicht auf jeden Menschen und dessen innere Kämpfe eingehen kann. Aber das System war schon annehmbar und wurde plötzlich schlimmer.“ Es ist Mittwoch am späten Vormittag. Angelika betritt die Filiale eines Diskonters in Feldkirchen. „Um diese Zeit ist meistens weniger los, statistisch gesehen“, erklärt sie und zögert dennoch, als sie die ersten Schritte setzt. Sie leidet unter einer Angststörung, die ihr in gewissen Situationen das Leben erschwert. „Ich bin mir nicht sicher, ob ich es heute schaffe.“ Mit „es“ meint sie das Einkaufen. Was für den Großteil der Bevölkerung eine quotidiane Tätigkeit ist, der sie mit mehr oder weniger Begeisterung nachgeht, ist das Aufstocken der Lebensmittelvorräte für Menschen wie Angelika jedes Mal eine große Überwindung, oftmals schafft sie es auch gar nicht.

Panikattacke beim Einkaufen

„Manche denken, sie bekämen einen Herzinfarkt, andere haben Schwindel oder Schweißausbrüche. Das sind ganz normale Stressreaktionen des Körpers. Das sollten wir normalisieren. Der Körper reagiert eben so, das ist ein Stopsignal, was ein Hinweis darauf sein kann, dass eine Grenze überschritten wird“, erklärt Martina Schlapper, klinische und Gesundheitspsychologin in St. Veit.

Viele Menschen, Enge, Lärm, lange Warteschlangen: Es sind die äußeren Umstände, die es Angelika erschweren, sich beim Einkaufen „wie ein normaler Mensch“ zu fühlen. „Ich bekomme Herzrasen, mir wird schwindelig oder ich bekomme einen Schweißausbruch. Wenn es ganz schlimm wird, habe ich das Gefühl, als würden Wände über meine Ohren fahren und ich höre alles plötzlich nur noch gedämpft. Dann weiß ich, dass ich kurz vor einer Panikattacke stehe.“ Das sind die inneren Umstände. „Ich habe selbstverständlich meine bewährten Mittel, was ich dann in einer solchen Situation machen kann, aber natürlich versuche ich, das so oft es geht zu vermeiden und gehe einkaufen, wenn kaum jemand im Geschäft ist. Normalerweise sind mittwochs um diese Uhrzeit wirklich weniger Leute hier.“ Normalerweise.

Abbruch, verschieben, neuer Versuch

„Es tut mir leid, wir müssen abbrechen. Vielleicht haben die Schüler gerade eine Freistunde, aber das Stimmengewirr halte ich nicht aus. Ich muss raus“, erklärt die 59-Jährige, die nun immer hektischer wird. Sie arbeitet Teilzeit in Feldkirchen und kann daher grundsätzlich die Zeiten ausnutzen, in denen weniger Tumult im Geschäft ist. „An einem Samstag war ich schon seit Jahren nicht mehr einkaufen. Mein Gewand bestelle ich eigentlich ausschließlich online, aber bei Lebensmitteln ist es mir doch wichtig, dass ich sie selbst aussuche, auf die Haltbarkeit und bei Obst und Gemüse auch auf den Zustand achten kann.“

Montag, ähnliche Uhrzeit, gleicher Ort. Es ist kaum jemand im Geschäft. „Heute geht es besser, ich kann sicher alles einkaufen.“ Damit sie nicht zu oft gehen muss, besorgt sie vieles auf Vorrat. „Die Leute werden schon denken, ich sei eine Horterin und warte nur auf die Apokalypse“, sagt sie lachend und ergänzt: „Solche Späße kann ich nicht immer machen, die meiste Zeit gehe ich wie ein Roboter durch den Laden, hake die Punkte auf meiner Liste ab und bereite mich mental auf meinen größten Albtraum vor.“ Damit spielt sie auf ein neues Kassensystem an, das es bei besagtem Diskonter gibt. Pro Kasse gibt es nun zwei Kartenlesegeräte. Der vermeintliche Vorteil: Während der eine Kunde noch die Einkäufe verräumt, kann der zweite bereits zahlen, die Wartezeit reduziert sich. In den Sozialen Medien wurde das bereits vielfach kommentiert und diskutiert. „Ich verstehe, dass die neue Lösung gut durchdacht ist, weil das Ganze effizienter ist. Aber für Menschen wie mich ist das der blanke Horror. Das war vorher schon stressig, aber nun ist es für mich eine Mischung aus Hektik, Stress und Scham, weil ich merke, dass es allen auffällt, wie gehetzt ich mich verhalte.“

Tempo rausnehmen und runterkommen

Ab und zu schafft die Liebenfelserin es, „mehr bei mir selbst zu sein. Dann achte ich weniger auf meine körperlichen Reaktionen und sage mir: ‚Was kommt, kommt.‘“ Für Schlapper genau die richtige Strategie: „Im Geschäft bewusst das Tempo verlangsamen, die Dinge in die Hand nehmen, auf die Preise schauen - alles mit Achtsamkeit zu machen, kann sehr hilfreich sein.“

Der Kofferraum ist komplett voll mit Lebensmitteln. „Das wäre geschafft, der nächste Einkauf kann auf sich warten lassen. Ich denke, ich muss sicher erst in zwei Wochen wieder gehen.“ Warum niemand für sie einkauft, wird sie immer wieder gefragt. Selbst ihr Therapeut hat ihr diese Frage gestellt. „Aber für mich ist es wichtig, so selbstständig wie möglich zu bleiben.“ Das Einkaufen beschreibt sie als eine Art „Konfrontationstherapie“.

„Das ist genau die richtige Herangehensweise“, bestätigt Schlapper. „Vermeidung ist ein Angst-Aufrechterhalter. Das Gehirn würde dadurch nicht dazulernen, und das Ziel ist es ja, trotz der Angst im Geschäft zu bleiben. Sonst wird der Bewegungsspielraum immer eingeschränkter und irgendwann verlässt man vielleicht kaum noch das Haus.“ Ihr Tipp ist es, „im Tun zu bleiben und schauen, ob die Angst im Supermarkt gleich bleibt oder nachlässt. Eines muss man sich ja vor Augen führen: Die Angst ist körperlich unangenehm, löst Stressreaktionen wie Zittern oder Schweißausbrüche aus. Aber, und das ist das Wesentliche: Sie ist keine reale Gefahr.“ Angst kann auch angelernt werden. „Beim ersten Mal ist da vielleicht ein ungutes Gefühl, beim zweiten Mal wird es schlimmer und beim dritten Mal vermeide ich die Situation vielleicht schon“, weiß Schlapper. Ihre Empfehlung: „Nach dem Einkauf darüber nachdenken: ‚Was konnte ich aushalten?‘ - Und oft ist es nicht so schlimm wie zuvor befürchtet.“

Rund 15 bis 20 Prozent der österreichischen Bevölkerung entwickelt laut der Psychologin im Laufe des Lebens eine Form der Angststörung: „Ich empfehle, möglichst früh zu reagieren, um es in den Griff zu bekommen, dann ist es besser behandelbar. Das Angstsystem kann sich sonst immer stärker manifestieren.“ Therapie werde aus ihrer Sicht heutzutage gesellschaftlich immer mehr akzeptiert.

Stille Stunde zum Einkaufen

„Ich finde es daher einfach schade, dass an ‚uns‘ oft trotzdem nicht gedacht wird. Natürlich ist es kein Muss, aber bei Billa und Billa Plus funktioniert das ja auch“, meint Angelika und spielt damit auf die „stille Stunde“ an. Gedacht war diese ursprünglich für Menschen mit Autismus. Durch bewusste Reduktion von Reizen wird damit ein stressfreieres Einkaufsumfeld geschaffen. Abseits der Stoßzeiten wird eine Stunde lang weitestgehend auf akustische und visuelle Reize, also auch auf Musik und Werbung, verzichtet. Der für Angelika näheste Billa ist in Krumpendorf, aber das geht sich mit ihrer Arbeit zeitlich nicht immer aus, denn diese Stunde ist natürlich festgelegt (Anm. 15 bis 16 Uhr, Montag bis Samstag). Dennoch bin ich darüber schon sehr froh“, sagt sie. „Ich hoffe einfach, dass es bei anderen Lebensmittelgeschäften auch ein Umdenken gibt, und wenn das Zwei-Kassen-System schon notwendig ist, dass es zumindest für eine Stunde am Tag oder auch nur alle zwei Tage ausgesetzt werden kann.“