In Straßburg, auf rund 1150 Metern Seehöhe, liegt der Biohof Murz der Familie Nott. Vor drei Jahren wurde am Hof ein Legehennenstall errichtet. „Wir hatten zuerst nur Mutterkuhhaltung, wollten aber ein Standbein schaffen, das uns allen Freude bereitet”, erklärt Cornelia Brandstätter. 2021 wurde daher ein Stall gebaut, in dem nun 6000 Legehennen leben und auch mit der Direktvermarktung begonnen. Der Biohof Murz ist ein Familienbetrieb, welcher von Monika Nott geführt wird, im kommenden Jahr übernimmt dann aber Tochter Cornelia.