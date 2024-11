Im Sommer war die Enttäuschung in Feldkirchen groß. Die Freiwillige Feuerwehr Waiern erklärte, dass sie in diesem Jahr das letzte Seefest am Flatschacher See veranstalten werde. Zu wenig personelle Kapazitäten und zu viele behördliche Auflagen wurden als Gründe genannt.

Doch schon im kommenden Jahr möchte man es wissen. Am Samstag, 8. Februar, soll um 20 Uhr im Stadtsaal in Feldkirchen ein Feuerwehrball stattfinden. „Wir planen das sicher schon seit 20 Jahren und nun sagten die Mannschaft und ich, dass wir es versuchen werden. Hopp oder Top“, erklärt Kommandant Thomas Puschitz.

Der Aufwand sei im Vergleich zum Seefest geringer. „Die komplette Infrastruktur ist im Stadtsaal vorhanden. Zum Arbeiten brauchen wir vielleicht 20 Personen. Und wir werden auch vom Marketingteam unterstützt“, erklärt Puschitz.

Polonaise, wie beim typischen Ball, wird es keine geben. „Aber es gibt ganz sicher eine Mitternachtseinlage“, verrät Puschitz. Ob der Ball eine Fortsetzung bekommt? „Das wird sich erst zeigen, wie viele Besucher kommen und ob es sich auszahlt.“ Der Kartenverkauf soll demnächst starten. „Es wird Sitzplatzkarten und auch normale Eintrittskarten geben.“ Der Dresscode ist entweder die Ausgehuniform oder Ballgarderobe. „Ebenso wird es eine Disco geben und die Jungen Wernberger werden spielen“, sagt der Kommandant.

Doch der Kommandant lässt noch weiter aufhorchen: „Ich versuche, meine Mannschaft für das Seefest wieder zu motivieren. Die Meinungen unter den Kameraden gehen da auseinander. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt.“