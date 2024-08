Man feiert das Abschiedsfest gebührend, die Feuerwehr Waiern bietet den Gästen beim 50. Flatschacher Seefest wieder einen netten, geselligen Abend. Das Fest, das am Samstag, dem 3. August am Flatschacher See über die Bühne geht, beginnt um 18 Uhr, um 19 Uhr gibt die Trachtenkapelle Tiffen ein Strandkonzert, die „Jungen Wernberger“ spielen auf und das Feuerwerk wird wieder gezündet.