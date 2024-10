„Hier ist Friede“, steht am Eingang der Pfarrkirche Maria im Dorn in Feldkirchen. Der angrenzende Karner, eigentlich zur Aufbewahrung von Gebeinen bestimmt, dient bereits seit Oktober 1960 als Gedenkstätte für Kriegsgefallene. Dort befindet sich seitdem auch ein Gedenkbuch, das ebenso „an die Gefallenen und an das NS-Opfer Markus Blaha erinnert“, erklärt Hans Neuhold. Etliche Jahrzehnte überstand es unbeschadet, jetzt wurde es zum Opfer eines vermeintlichen Vandalenaktes, es wurde also an besagtem Frieden gerüttelt.