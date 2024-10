Seit zehn Jahren ist Günther Timeth leidenschaftlicher Schafzüchter in Feldkirchen, mit einer Mission. Als Mitorganisator des Tages der Schaf- und Ziegenhaltung möchte der 44-Jährige auf die artgerechte Haltung und die Vielfältigkeit der Tierprodukte aufmerksam machen. Mit insgesamt 40 Ausstellern soll ihm dies gelingen, von Schafwolle bis zur Kulinarik ist alles vertreten. Ein umfassendes Programm mit eigener Kinderunterhaltung und musikalischer Begleitung steht am kommenden Samstag bevor. Die Einnahmen der Veranstaltung werden dabei für karitative Zwecke gespendet, wie Timeth erklärt: „Als Marius Treffner das Event vor etwa drei Jahren ins Leben gerufen hat, stand von Anfang an fest, dass das Ganze auf ehrenamtlicher Basis ablaufen soll. Anstatt einer Standgebühr zahlen unsere Aussteller eine freiwillige Spende, auch die Mitarbeitenden arbeiten unentgeltlich. Im letzten Jahr konnten wir so mit etwa zweitausend Euro die Hochwasseropfer in Lavanttal unterstützen, heuer gehen unsere Einnahmen an die Familie eines gelähmten Jungen aus der Region.“