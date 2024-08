„Eigentlich ist das Ganze spontan entstanden. Man wollte einfach etwas für den Erhalt des Brauchtums machen und so hat sich der Verein gegründet“, erklärt Silvia Moser, Medienverantwortliche der Brauchtumsgruppe Ossiacher Tauern. Der Verein feiert am kommenden Wochenende sein 20-Jahr-Jubiläum. 2004 wurde die Gruppe aus dem „Tuning Team 2000“ gegründet. „Die Mitglieder des Autoclubs, allen voran Martin und Daniela Lorber sowie Florian Tanzer, haben sich dann für eine Brauchtumsgruppe entschieden und haben 2004 den Verein gegründet“, erklärt Moser.

Das erste Foto der Brauchtumsgruppe. Entstanden ist der Verein aus einem Autoclub heraus © KK/Privat

65 aktive und ehrenamtliche Mitglieder zählt der Verein heute. „Unsere Mitglieder sind von Leitn bis Glanhofen gut verstreut. Es ist ein guter Mix aus Alt und Jung. Die älteren Mitglieder interessieren sich stark für das Traditionelle und die Jugend ist sehr an den Krampusläufen interessiert.“ 2005 hat man nämlich eine Krampusgruppe gegründet. „Es ist eigentlich ein Paket, das zur Brauchtumsgruppe gehört.“ 31 Mädchen und Burschen sind bei den Krampusläufen dabei. „Das Weitergeben von Werten wie Gemeinschaft und Zusammenhalt an die nächste Generation stellt eine wichtige Aufgabe dar, die die Brauchtumsgruppe ernst nimmt. Deshalb ist die Teilnahme an kirchlichen und karitativen Veranstaltungen wie zum Beispiel Fronleichnam, Erntedank oder das Frühlingsfest in Glanhofen Pflicht. Auch Menschen, die unverhofft in Notsituationen geraten, werden mit Spenden aus der Vereinskasse unterstützt“, fügt Moser an.

Auch Krampusläufe werden abgehalten © KK/Privat

Unter dem Jahr organisiert man dann Veranstaltungen wie das Osterschießen, das Georgijagen, die Sonnwendfeier sowie das Aufstellen des Maibaums und einen alljährlichen Frühschoppen. Obmann des Vereins ist Martin Lorber, der sich um alle Anliegen mit Engagement und Herzblut kümmert, besonders die Jugend liegt Lorber am Herzen: „Es ist wichtig, dass man jungen Menschen die Möglichkeit bietet sich zu treffen, auszutauschen und sich positiv in eine Gemeinschaft einzubringen. Aus dieser Intention heraus wurde vor einigen Jahren ein Vereinsraum eingerichtet, in dem sich Generationen von Vereinsmitgliedern treffen und gemeinsam den Abend verbringen können“, sagt Lorber. Der Vereinsraum befindet sich in einem alten Stadl in Leitn. „Der Stadl fungiert als unser Lager und es ist auch ein Aufenthaltsraum für die Vereinsmitglieder dabei.“

Marin Lorber ist der Obmann des Vereins © KK/Privat

Am Wochenende wird das Jubiläum des Vereins rund um das Nikolaierhaus gefeiert. Start ist am Samstag, 24. August, ab 12 Uhr mit einem Kirchtag. Das Programm wird von der Feuerwehr, der Landjugend und der Line Dance Company abgerundet. Am Abend gibt es eine Party mit „Dj Czete“. Am Sonntag beginnt die Feier um 9.30 Uhr mit einem Wortgottesdienst. Ebenso werden die Gründungsmitglieder geehrt und das Dorfgemeinschaftshaus in St. Nikolai wird neu eröffnet.