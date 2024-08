Tippt man in die Suchleiste auf Facebook oder Willhaben „Eierschwammerl“ ein, sieht man, dass diese derzeit wieder in Massen angeboten werden. Und dass es genügend Verkäufer gibt, bei denen man zuschlagen kann. Gerade auch in den Bezirken Feldkirchen und St. Veit gibt es einige Angebote. Und etliche Plätze, an denen die Pilzklauber auf ihre Kosten kommen. Die Simonhöhe (Wegscheide), das Gurk- sowie das Metnitztal sind zum Beispiel heiße Tipps und sehr beliebt unter den Schwammerlklaub-Affinen. Grundsätzlich stehen die Pilze im Eigentum des Waldeigentümers, das Aneignen dieser ist entgeltfrei. Das allerdings nur, solange besagter Eigentümer das Sammeln nicht ausdrücklich untersagt oder beschränkt.