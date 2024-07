Nach Sandra Rausch hat nun ein weiteres Fußballtalent aus Steuerberg/Sirnitz den Sprung in den höherklassigen Fußball geschafft. Dominik Egger (14), Sohn des Steuerberger Bürgermeisters Werner Egger, zieht am Montag in die WAC-Akademie in Wolfsberg ein. Die Leidenschaft zum Fußball entdeckte er mit acht Jahren, es war mehr oder weniger Zufall, der ihn zum Sport führte: „Ich habe früher Trompete gespielt, jeden Sonntag in der Früh habe ich geübt. Einmal hat mich mein Nachbar beim Spielen gehört und mich gefragt, ob ich mit zum Fußballtraining möchte. Ich habe mir nicht viel dabei gedacht und bin dann mit ihm mitgegangen. Letzten Endes hat es mir so gut gefallen, dass ich dabeigeblieben bin und mit der Trompete aufgehört habe.“