Bei der EM haben sich die deutschen Fußballfans bereits eingesungen, im österreichischen Dialekt fallt ihnen das Singen aber schwerer. Beim 3. Hinti Cup hören sie Naschweng, Gabalier und Co.

In Sirnitz und Steuerberg feierten beim Hinti Cup wieder hunderte Fußballfans. Martin Hinteregger lud zum dritten Mal in sein Heimatdorf. Auch zahlreiche Gäste aus Deutschland folgten dem Ruf und sorgten für Stimmung. Die Kleine Zeitung hat eine Herausforderung für sie vorbereitet und hörte sich an, wie die Deutschen im österreichischen Dialekt klingen.

Die Fußballfanatiker haben sich beim Public Viewing der EM bereits eingesungen und schlugen sich auch bei den Songs von Andreas Gabalier, Melissa Naschenweng und Hubert von Goisern nicht schlecht. Ein lustiges Video vom Hinti Cup zeugt davon.