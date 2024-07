Im ersten Anlauf gab es keine Baubewilligung der Gemeinde Sirnitz: Eine Appartementanlage auf der Hochrindl mit 27 Wohnungen sollte errichtet werden. Der Standort am Auerhahnweg, hier gibt es nur Einfamilienhäuser und einen schmalen Weg zum Zufahren, stieß auf Widerstand der Nachbarn. Zu hoch geplant, fehlende Gutachten, in Summe zu viele „Nebenwirkungen“ für die Anrainer, mehrere Einwände wurden deshalb eingebracht. Schlussendlich gab es keine Baugenehmigung für das Projekt „Die Bergzeit“. Die bauwerbende Partei, die MS&MP Immo GmbH mit Sitz in Wien, aber Bezug zu Klagenfurt, startet nun mit einem neu geplanten Projekt in eine zweite Runde.