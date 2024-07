Die Fußball-EM lief auf vollen Touren, so auch in Feldkirchen. Anlässlich dazu veranstaltete Sportverein Feldkirchen ein Public Viewing im eigenen Stadion. Anfängliche Zweifel wurden schnell widerlegt, wie Obmann Martin Tamegger erklärt: „Wir waren uns zuerst unsicher, ob sich die Live-Übertragung rentiert, das Stadtmarketing hat sich ja dagegen entschieden. Als uns jedoch Christoph Gräfling vom Stadtrat Unterstützung zusicherte, haben wir uns ran gewagt. Bei den ersten zwei Spielen hat der Stadtrat uns unter die Arme gegriffen und Beamer mit Leinwand zur Verfügung gestellt. Der Erfolg war so groß, dass wir als Sportverein dann selbstständig weitergeplant haben“, erklärt Tamegger. Übertragen wurden alle Österreich-Spiele, sowie Halbfinale und Finale. Um die 100 bis 200 Leute waren vor Ort, beim Achtelfinale gegen die Türkei war der Andrang unerwartet groß, wie Tamegger selbst sagt: „Beim Spiel gegen die Türkei waren fast 500 Leute bei uns.“