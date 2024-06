Sie liegt druckfrisch in ganz Österreich auf. Die „ZeiTUng“, T und U stehen groß für Turrach, ist eine neue Version des jährlich erscheinenden Magazins aus dem Skigebiet. Vergangene Woche wurde die frische Ausgabe in Stadl (Steiermark) feierlich präsentiert. Die ZeiTUng wird nicht nur an alle Betriebe der Turracher Höhe geliefert, sondern auch als Beilage in Magazinen wie WOMAN, NEWS und GUSTO zu lesen sein. Insgesamt 130.000 Stück des neuen Tourismusmagazins wurden gedruckt.

Neue Seiten der Turracher Höhe

Damit möchte man einen Einblick in die Vielfalt und den Charme der Turracher Höhe bieten, wir Julia Stückelschweiger vom „Turracher Höhe Marketing“ erklärt. So entdecken die Leserinnen und Leser in der ersten Ausgabe beispielsweise die besten Bike-Strecken der Region, zahlreiche Wander- und Spaßaktivitäten für Groß und Klein oder Einblicke in die Tier- und Pflanzenwelt der Region Murau.

„Ein besonderes Highlight ist der Artikel über legale Dopingmittel im Skisport“, verrät Stückelschweiger. Auch kulinarische Tipps nach dem Motto „Lieber Höhenmeter zählen als Kalorien“, sind Teil des Blattes.

Im Magazin soll man neue Seiten der Turracher Höhe kennenlernen © kk/Privat

Präsentation der Zeitung

Bei der Präsentation waren die Testimonials aus dem Magazin anwesend, darunter Dr. Ulrich Heitzer und die Apothekerin Clara Gugg, Martin Klein vom Hotel Hochschober, Familie Lupsa von Alpinpeaks, Familie Strablegg vom Hotel Kornock, Thomas Reiter (VGN Medien Holding) sowie Julia Stückelschwaiger und Corinna Gotthardt von der Turracher Höhe Marketing und Barbara Kuttnig von der umsetzenden Agentur (Agentur im Park).