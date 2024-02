Am 7. Februar verwandeln sich die Skigäste auf der Turracher Höhe einen Tag lang in Profisportler. Auf der Wildkopf-Piste können Kinder und Jugendliche Rennluft schnuppern und sich im Slalom- und Riesentorlauffahren versuchen. Spielerische Wettbewerbe finden statt, Videos werden aufgenommen, zwei Trainer und drei Rennläufer halten Kurzkurse und geben Tipps zur Fahrtechnik.

Veranstaltet wird der außergewöhnliche Skitag vom Wiener Skiverband in Kooperation mit dem Hotel Hochschober und den Bergbahnen Turracher Höhe. Die gemeinsame Aktion in den Semesterferien richtet sich an alle skifahrenden Besucher auf der Turracher Höhe.

Karin Leeb, Eigentümerin des Hotels Hochschober, möchte mit der Partnerschaft die enge Verbindung des Hotels zu seinen zahlreichen Gästen aus Wien und Niederösterreich pflegen. „Uns gefallen die kreativen Ideen, mit denen der Wiener Skiverband jungen Menschen und damit unseren Wintergästen der Zukunft das Skifahren und andere Wintersportarten näherbringt“, sagt Leeb.

So soll am 7. Februar wieder Kindern und Jugendlichen Freude am Skifahren vermittelt und über Schulungs- sowie Trainingsmöglichkeiten für Erwachsene informiert werden. Für Getränke und Snacks während der Veranstaltung sorgt das Hotel Hochschober.

Perfekte Bedingungen für Wintersport

Seit rund einem Jahr ist das Hotel Premiumsponsorpartner des WSV, der inzwischen auch Trainings auf der Turracher Höhe abgehalten hat. „Sie bieten die perfekten Bedingungen für Trainings- und Wintersporturlaube“, unterstreicht Roland König, Präsident des WSV. Rund 60 Wintersportvereine in den Disziplinen Ski alpin, Snowboard, Freestyle, Freeride, Parasport, in nordischen Sportarten wie Skispringen, Biathlon und Langlauf sowie Skibergsteigen vereint der Verband.

Zu den jüngsten Ideen des Verbandes zählt die „Wiener Skiwiesn“. Auf der neuen Mattenpiste können seit Dezember 2023 alle Wiener Pflichtschulkinder im Rahmen des Schulunterrichts kostenlos einen zweitägigen Skikurs absolvieren. Bis zum Abbau der Piste im Februar 2024 werden 3000 Kinder Kurse auf der Turracher Höhe besucht haben.