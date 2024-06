„Kärntner Amerika-Urlauber im abgestürzten Flugzeug“. Das titelte die Kleine Zeitung am 28. Dezember 1958. Der „Amerika-Urlauber“ war eigentlich der 1951 nach Kanada ausgewanderte Albecker Roman Greiler. Armut und Perspektivlosigkeit ließen ihn damals seine Heimat zurücklassen. Den Absturz überlebte er – er kehrte zurück und baute in Folge ein erfolgreiches Sägewerk-Unternehmen in Sirnitz auf, die Sägewerk Greiler GmbH. „Der Weihnachtsengel stieß für mich und alle anderen im Flieger die Türe auf. Es war ein Wunder“, sollte er später über diesen schicksalshaften Tag sagen. Am Montag, 17. Juni, ist Greiler der Welt im 94. Lebensjahr friedlich entschlafen.