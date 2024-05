Die Ortschaft Tiffen in Steindorf am Ossiacher See kommt in diesem Jahr kaum aus dem Feiern heraus. Gleich zwei Vereine zelebrieren noch in diesem Jahr ein großes Jubiläum: das 70-jährige Bestehen.

Einer davon ist die Trachtenkapelle (TK) Tiffen, deren Jubiläumskonzert bereits am Freitag, 31. Mai, über die Bühne geht. „Es beginnt um 19.30 Uhr im Gemeinschaftshaus“, freut sich Obfrau Katharina Hinteregger, die noch ein weiteres Highlight ankündigen darf: „Am Tag darauf, also am 1. Juni, findet dann das Bezirksmusikertreffen statt. Sämtliche Kapellen aus dem Bezirk kommen zu uns, es gibt einen Festakt sowie ein gemeinschaftliches Spielen.“ Auch Gastkonzerte werde es geben, und zwar von den Trachtenkapellen Reichenau und Patergassen. Das Bezirksmusikertreffen startet um 16 Uhr. „Um 16.30 Uhr treffen die anderen Kapellen ein.“

Auch Nachwuchs ist stark vertreten

40 Mitglieder zählt die Trachtenkapelle Tiffen mittlerweile. Hinteregger: „Darauf sind wir sehr stolz, denn auch die Jugend ist bei uns sehr stark vertreten.“ Das sei nicht selbstverständlich, viele Kapellen kämpfen nämlich mit der Rekrutierung des Nachwuchses. „Bei uns funktioniert das gut, hier leistet unsere Jugendreferentin Andrea Engber tolle Arbeit.“ Engber leitet zusätzlich das „TIBO“-Jugendorchester, dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss von Jungmusikern aus Tiffen und Bodensdorf. „Dadurch finden auch viele den Weg zu uns“, weiß Hinteregger, die seit 2013 beim Verein ist und seit Jänner 2024 als Obfrau fungiert.

Musikalisch geigt man bei der TK Tiffen quer durch die Bank auf, vor allem das Jubiläumskonzert werde ein Potpourri aus der Musikwelt bieten. „Wir spielen Märsche und Polkas, aber auch moderne Sachen wie Lieder von Coldplay oder den Fääschtbänklern“, freut sich die Obfrau auf ein gelungenes Jubiläumswochenende.

Die Dorfgemeinschaft Tiffen gibt es seit 70 Jahren © KK/Dorfgemeinschaft

Dorfgemeinschaft feiert auch

Ebenfalls 70 Jahre wird die Dorfgemeinschaft Tiffen. 1954 gegründet, ist sie die Dachorganisation der Vereine des Ortes und steht heuer im Jubiläumsjahr vor einer gewissen Herausforderung. „Unsere Volksschule wird geschlossen und wir hatten immer eine gute Zusammenarbeit mit der Schule. Das wird interessant, wie das weiter funktionieren wird“, sagt Stefan Weißenbacher, ehemals Obmann der Dorfgemeinschaft und auch für die Agenden Tourismus in der Gemeinde Feldkirchen beruflich tätig, in Vertretung von Obfrau Kathrin Kohlweiss. Diese wurde gerade Mutter. Aber man ist zuversichtlich, denn der Zusammenhalt im Dorf ist groß. Weißenbacher: „Die Dorfgemeinschaft Tiffen besteht aus dem Vorstand und Mitgliedervereinen.“ Bis hin zur Feuerwehr Tiffen und dem Elternverein der Volksschule sind die örtlichen Vereine in der Dorfgemeinschaft integriert. „So etwas findet man sonst nicht bei Dorfgemeinschaften“, sagt Weißenbacher.

Gegründet wurde die Dorfgemeinschaft 1954 aus der Volksschule Tiffen heraus © kk/Dorfgemeinschaft Tiffen

Veranstaltungen und Feierlichkeiten werden gemeinsam organisiert, die Dorfgemeinschaft koordiniert die Termine. Diese reichen von Pfarrfest bis Erntedankfest, sonstigen Veranstaltungen bis hin zu Aktionen der Ortsbildverschönerung sowie der Unterstützung von Personen in Notsituationen.

Obfrau Kathrin Kohlweiss und ihr Stellvertreter Horst Kofler © kk/Dorfgemeinschaft Tiffen

Stefan Weißenbacher bei der Übergabe seiner Obmannfunktion an Kohlweiss, erstmals erhielt eine Frau die Führung der Gemeinschaft © KK

Gegründet wurde die Dorfgemeinschaft aus der Volksschule Tiffen heraus. Weißenbacher: „Der erste Obmann war Karl Bauer, er war damals Direktor der Volksschule.“ Ziel ist nun, die Schulkinder weiterhin gut einzubinden. Lehrerin Monika Schober habe sich immer „mit sehr viel Herzblut“ eingebracht, so Weißenbacher. Am 21. Juni lädt man zu einer Sonnwendfeier, das Jubiläum begeht man im Oktober mit einem Herbstfest und offiziellen Feierlichkeiten.

Auch der Eisschützenverein Tiffen, der 1949 gegründet wurde, begeht in diesem Jahr ein Jubiläum: 75 Jahre. Gefeiert wird allerdings aufgrund der beiden anderen „Siebziger“ in diesem Jahr nicht. „Wir warten noch fünf Jahre“, sagt Obmann Ingolf Pluch lächelnd.