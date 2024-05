Die Tanzschule „ChoreoDistrict Tanzatelier Alpe-Adria“ kann auf eine beeindruckende Wettbewerbssaison zurückblicken. Die talentierten Tänzerinnen und Tänzer aus Feldkirchen haben sowohl national als auch international ihr Können unter Beweis gestellt und zahlreiche Preise gewonnen. Insgesamt holte sich die Tanzgruppe von „ChoreoDistrict“ acht Goldmedaillen, sechsmal Silber und weitere acht Bronzemedaillen sowie drei Europameistertitel.

Den Auftakt der erfolgreichen Tanzsaison feierte man vom 23. bis 24. März in Slowenien. Bei den „Dancestar Celje Meisterschaften“ ertanzte Katharina Töplitzer in der Kategorie Musical Theater mit ihrem Solo „After Everything I’ve done for you“ den 3. Platz. Die Gruppentänze „Bang Bang“ der Company Elira und „Darkside“ der Company Midi belegten jeweils den zweiten Platz. Rebecca Geigenberger überzeugte mit ihrem Solo „Dandelions“ in der Kategorie Open und landete ganz oben auf dem Podest.

Weitere Erfolge wurden mit den Gruppentänzen „Drop in the Ocean“ der Company ADV (2. Platz) und „In the Stars“ der Company Elira in der Kategorie Contemporary (3. Platz) erzielt. Kerstin Dabernig holte sich mit ihrem Solo „Mr. Magpie“ den 2. Platz in der Kategorie Jazz. In der Kategorie Musical Theater erlangte die Company ADV mit ihrer Musicalnummer „Playing with the big Boys“ den 3. Platz. Den Abschluss der Dancestar Celje Meisterschaften bildete das Trio „My Sails are Set“ von Anja Stich, Anja Kaltenbrunner und Sophie Greier, das in der Kategorie Contemporary den ersten Platz belegte.

Auch die kleinsten Tänzerinnen begeisterten das Publikum in der heurigen Tanzsaison © kk/Privat

Beim Qualifikationsbewerb International Dance Contest (IDC) Ossiach am 6. und 7. April konnte das Trio mit „My Sails are Set“ ebenfalls überzeugen und holte sich erneut den ersten Platz. In der Gruppenkategorie „Contemporary“ erreichte Company Elira mit ihrem Tanz „In the Stars“ den 3. Platz und in der Kategorie Jazz mit ihrem Tanz „Bang Bang“ den 1. Platz. Lea Kohlweiß überzeugte mit ihrem Solo „Let’s be Bad“ in der Kategorie Musical Theater und sicherte sich den zweiten Platz.

Die „Company Elira“ jubelte bei den „European Championship“ in St. Veit © kk/Privat

Bei der Austrian National Dance Championship in Wels vom 13. bis 14. April zeigte die Feldkirchner Tanzschule ChoreoDistrict erneut ihr Können. In der Kategorie Contemporary gewann die Company Mini mit ihrem Tanz „Iris“. In der gleichen Kategorie belegte Isabell Matschnig mit ihrem Solo „Another Love“ den dritten Platz. Rebecca Geigenberger erzielte mit ihrem Solo „Dandelions“ den zweiten Platz in der Kategorie Open. Bronze wurde mit den Gruppentänzen „In the Stars“ und „Drop in the Ocean“ erzielt.

Europameister aus Feldkirchen

Der Höhepunkt der Wettbewerbssaison war die Teilnahme an der European Championship in St. Veit vom 4. bis 5. Mai. Das Trio „My Sails are Set“ von Anja Stich, Anja Kaltenbrunner und Sophie Greier konnte sich den Titel des Europameisters sichern. Auch die Gruppentänze „Bang Bang“ und „In the Stars“ von Company Elira überzeugten die Jury und wurden mit dem ersten Platz und dem Titel des Europameisters belohnt.

Lea Kohlweiß erreichte mit ihrem Solo „Let’s be Bad“ den dritten Platz. Alessandra Schöffmann, die Leiterin der Tanzschule ChoreoDistrict, zeigt sich stolz über die herausragenden Erfolge ihrer Tänzerinnen und Tänzer: „Es freut mich besonders, dass auch unsere jüngsten Mitglieder in der Company Mini so erfolgreich sind und Freude an der Teilnahme an Wettbewerben gefunden haben.“

Nun laufen die Vorbereitungen für die große Abschlussaufführung des Tanzateliers „ChoreoDistrict“. Am 15. Juni präsentieren die Sportlerinnen und Sportler ihre Tänze im Stadtsaal Feldkirchen. Gezeigt werden alle Auftritte, von den Kleinsten bis zu den Europameistern.