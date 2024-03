Der gestrige Tourismustag, der in Ossiach über die Bühne ging, bot den TouristikerInnetn der Region Villach – Faaker See – Ossiacher See regen Austausch und innovative Einblicke. Die Veranstaltung begann mit Kurzpräsentationen, welche die Marken Faaker See und Gerlitzen Alpe - Ossiacher See vorgestellt wurden. Ebenso präsentiert wurden die Highlights der Erlebnis CARD und die neuesten Mountainbike Trails und Angebote von lake.bike sowie das Schulungsangebot der Tourismusakademie Kärnten. Hauptprogramm mit kontroversen Podiumsdiskussionen und spannenden Vorträgen. Durch das Programm führten Bernd Radler, Regionsgeschäftsführer Georg Overs und Markenexpertin Sylvia Moser-Trebo.