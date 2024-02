Das Bleistätter Moor wurde zum Tagesordnungspunkt bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Steindorf am Dienstag. Die Umwidmung zweier Grundstücke direkt an der Kreuzung Ossiacher See Bundesstraße und Bleistätter Moor-Landesstraße für ein Ausflugsgasthaus wurde einstimmig beschlossen. 5762 Quadratmeter wurden von „Gründland für die Land- und Forstwirtschaft“ auf „Bauland – Sondergebiet-Ausflugsgasthaus“ umgewidmet. Man erwartet in dem Gebiet also noch mehr Besucher – Einheimische wie auch Touristen.