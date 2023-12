Erst im Februar 2023 wurde der Kirchenwirt in Gnesau von neuen Betreibern übernommen. Ricardo Meerman und Attila Szabó konnten sich aber nur kurz in den Gurktaler Alpen halten. Vor zwei Monaten sperrte man das Traditionsgasthaus wieder zu: „Es lief nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatten. Einer der beiden ist bald einmal ausgestiegen und der andere wohnt in St. Veit. Das ständige Hin- und Herfahren war wahrscheinlich zu anstrengend“, erklärt Bürgermeister Erich Stampfer.