In Gnesau zeichnet sich ein Betrieb schon seit mehreren Jahren durch besondere Kochkunst aus: der Landgasthof Seebacher. Die ganze Familie packt dort mit an, damit die Gäste sich nicht wie in einem Speiselokal fühlen, sondern „wie im Urlaub“. Das ist laut Marko Peter das Ziel. Er ist der „Allrounder“ im Restaurant, verantwortlich für die Weinkarte, aber auch für Küche und Service, und unterstützt Chefin Lisa Seebacher bei der Führung des Betriebs.