Am Donnerstag, 24. Oktober, feiert der ehemalige langjährige Provisor von Glanhofen und St. Nikolai bei Feldkirchen, der Geistliche Rat Simon Kadras, seinen 92. Geburtstag.

Kadras wurde 1932 in Grades geboren, maturierte 1954 am Gymnasium in Tanzenberg. Nach dem Theologiestudium am Klagenfurter Priesterseminar wurde er 1959 zum Priester geweiht. Von 1960 bis 1961 wirkte Kadras zunächst als Kaplan in Gmünd. Anschließend war er bis 1968 Präfekt im bischöflichen Marianum Tanzenberg.

Von 1968 bis zu seiner Pensionierung im Dezember 2007 betreute Kadras die Pfarren Glanhofen und St. Nikolai bei Feldkirchen. Zwischenzeitlich war er von 1968 bis 1972 auch in der Pfarre Radweg seelsorglich tätig.

2019 feierte Kadras sein diamantenes Priesterjubiläum. In Anerkennung seiner Leistungen wurde Kadras 1994 zum Bischöflichen Geistlichen Rat ernannt.