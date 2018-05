Facebook

Die Pkw-Lenkerin wurde von der Rettung ins LKH Villach gebracht (Symbolfoto) © Kleine Zeitung/Fuchs

Nach einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der Millstätter Straße (B 98) in der Gemeinde Feld am See zu Verkehrsbehinderungen. Dort war eine 19-jährige St. Veiterin mit ihrem Pkw in Richtung Afritz unterwegs und wollte kurz vor der Abzweigung Moosweg sie einen vor ihr fahrenden Lkw überholen. Dabei übersah sie, dass der Lkw-Lenker - ein 21-jähriger Paternioner - mit seinem Fahrzeug nach links in den Moosweg einbiegen wollte. Die 19-Jährige stieß mit ihrem Auto in die hintere Stoßstange des Lkw. Daraufhin kam ihr Pkw von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Der Lkw geriet durch den Aufprall ins Schleudern und stieß gegen eine Hinweistafel. Die 19-Jährige wurde beim Unfall leicht verletzt und vom Rettungsdienst in das LKH Villach gebracht. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Am Lkw entstand leichter, am Pkw schwerer Sachschaden. Die B 98 war während der Fahrzeugbergung nur einspurig befahrbar.