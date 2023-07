Zahlen mit Euro statt Kuna und keine Passkontrollen an der Grenze: Für Kroatien-Urlauber bringt die Zugehörigkeit des Landes zum Schengen-Raum seit heuer beträchtliche Vereinfachungen. Für mich persönlich war die erste Einreise in Kroatien ohne Passkontrolle ein mindestens so spektakuläres Erlebnis, wie vor 25 Jahren als Jugendliche ohne Check nach Italien zu kommen. Wie viele Male ich die Grenze davor überquert habe, weiß ich nicht. Den familiären Wurzeln geschuldet, geht die Zahl wohl in Richtung 200. Von der Sorge der Eltern, wie genau die jugoslawischen Zöllner das mit Schokolade, Kaffee und sonstigen Geschenken voll beladene Auto inspizieren würden über die verschlungenen Wege, die wir zu Kriegszeiten nehmen mussten, bis hin zum Dauerstudium der Echtzeit-Navigation am Smartphone reichen die Erinnerungen. Und so löste die nun mögliche freie Fahrt viel Freude aus.

Doch ganz so frei wird Ihr Weg in den Sommerurlaub wohl leider nicht. Neben den klassischen Staupunkten in Slowenien, wird das 70 Kilometer lange Stück zwischen Zagreb und dem Autobahnkreuz bei Bosiljevo immer mehr zur Staubahn. Ich kann Ihnen also nur raten, bei der Streckenwahl weiterhin einen Blick auf die Live-Routenplaner zu werfen – und die Freiheit, die uns die EU und der Schengen-Raum bieten, trotzdem zu genießen.

Delfin-Nachwuchs in der Adria

Einen Babyboom gibt es bei den Meeressäugern im kroatischen Teil der Adria. Heuer wurde bereits ein halbes Dutzend Neugeborene erspäht. Da Delfine eine lange Tragezeit haben und der Nachwuchs mehrere Jahre bei der Mutter bleibt, ist diese Anhäufung ein seltenes Ereignis.

Dubrovnik verschärft Regeln für Urlauber

Tragen statt Rollen heißt es künftig in der Altstadt von Dubrovnik. Weil Trolleys auf dem Kopfsteinpflaster zu viel Lärm machen, werden sie im Zentrum der kroatischen Küstenstadt verboten.

Lenkern mit Winterreifen drohen Strafen

In Italien ist es in den Sommermonaten verboten, mit bestimmten Winterreifen zu fahren. Wer das dennoch tut und erwischt wird, muss mit hohen Strafen rechnen.

Viel mehr als nur eine "Badewanne"

Bibione, einer der beliebtesten Orte der Österreicher an der oberen Adria, hat mehr zu bieten als Sandstrand, Schirmreihen und Einkaufsstraßen. Zu Fuß und mit dem Fahrrad lässt sich auch ganz viel Natur erleben.

Kilometerlanger Strand und rundum viel Natur – Bibiones zwei Gesichter © KK/Bibionelive

Zu Besuch im unterschätzten Genua

Genua ist ein Ort voller Höhen und Tiefen. Auf spannende Gegensätze hat sich die ligurische Hafenstadt geradezu spezialisiert. Eine Tour zwischen Kränen und Palästen lohnt sich allemal.

Moderne Traditionsküche im Karst

Im slowenischen Karst versteckt, ganz nah an der Grenze zu Italien, wartet ein Hort kulinarischen Glücks. Schon seit über 20 Jahren wird in der Gostilna Ruj exquisit aufgekocht – und dennoch handelt es sich bei dem Restaurant noch immer um einen Geheimtipp.

Allein die Nachspeisen rechtfertigen den Weg in den Karst © Facebook.com/gostilnaruj

Wo man durch Felder von Seerosen schippert

Riesige Teppiche von Seerosen, die zur Blütezeit zahllose weiße Tupfen tragen, und kleine Inseln, die felsig und doch grün aus dem Wasser ragen: der größte See des Balkans lädt zum eindrücklichen Naturschauspiel.

