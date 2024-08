Wie im Wasser treibend, schwebt die Nixe mit riesiger silbrigblau schimmernder Fischflosse hoch oben im Raum und verwandelt so die Bühne in eine Unterwasserwelt, in der aber zugleich eine stylische Badegesellschaft ausgelassen den Lidostrand genießt. Harlekine, allegorische Masken, possenreißende Gaukler und durch die Luft wirbelnde Artisten entführen das Publikum mit Täuschung, Tarnung und halsbrecherischer Akrobatik in eine zauberhafte Phantasiewelt. So lässt die Show „Titizé – A Venetian Dream“ die Commedia dell`arte aufleben und mit ihr die Poesie und Mystik des Wunderlabyrinths Venedigs. Pantomime und Akrobatik brauchen keine Übersetzung, Dauerszenenapplaus für Darsteller und Bühneneffekte.