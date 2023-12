Groß war die Aufregung am Sonntag mitten im historischen Zentrum von Venedig. Dort war eine Gondel mit Touristen an Bord umgekippt. Alle Passagiere landeten im Wasser. Laut Medienberichten handelte es sich um chinesische Urlauber. Sie dürften bei einem Standardmanöver die Anweisungen des Gondoliere missachtet haben. Als die Gondel unter einer Brücke durchfahren wollte, passierte der Unfall. Die Touristen bewegten sich an Bord, um Fotos zu machen. Die Gondel kippte daraufhin um.

„Die Kälte und das Gewicht der durchnässten Kleidung machten es den Insassen schwer, sich zu retten“, schreibt „Venezia Today“. Schlussendlich schafften es aber alle unverletzt aus dem Wasser.